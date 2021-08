LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Palmisano in fuga a 3 km dal termine della marcia! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO 10.52 – Fermata per due minuti la cinese Yang! Mancano meno di 2 km e sono sei i secondi di vantaggio di Palmisano su Sandra Arenas! 10.50 – Antonella non prende neppure il rifornimento. L’azzurra è sul lato della strada opposto rispetto alle sue avversarie. 4 i secondi di margine. 10.48 – Arenas ne ha di più e prova a riportarsi sotto all’azzurra. La colombiana si porta dietro la cinese Yang. Una proposta di squalifica per Arenas, due per Yang, nessuna per Palmisano. 10.46 – SE NE VAAA! Antonella Palmisano stacca tutte ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO 10.52 – Fermata per due minuti la cinese Yang! Mancano meno di 2 km e sono sei i secondi di vantaggio disu Sandra Arenas! 10.50 – Antonella non prende neppure il rifornimento. L’azzurra è sul latostrada opposto rispetto alle sue avversarie. 4 i secondi di margine. 10.48 – Arenas ne ha di più e prova a riportarsi sotto all’azzurra. La colombiana si porta dietro la cinese Yang. Una proposta di squalifica per Arenas, due per Yang, nessuna per. 10.46 – SE NE VAAA! Antonellastacca tutte ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Quotidianinet : LIVE Olimpiadi: marcia 20km, la Palmisano in testa a metà gara. Ciclismo: in pista Paternoster e Balsamo - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Ginnastica ritmica, Baldassarri alle qualificazioni.… - infoitsport : Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: la 4x100m con Jacobs e Tortu - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Atletica, grande attesa per la 4×100. Conyedo fuori a… -