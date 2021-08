LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Palmisano davanti insieme alle cinesi nella marcia (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO 10.20 – Qie Yang si fa vedere davanti, ma Antonella Palmisano è vigile. Giallo per la cinese Liu Hong. 10.17 – Siamo a metà gara. Palmisano al comando seguita dall’australiana Montag, dalla brasiliana Sena, e dalle cinesi. Passaggio in 45 minuti e 57 secondi. Si è staccata Valentina Trapletti. 10.14 – Una quindicina le marciatrici che compongono il gruppo di testa, tra cui la nostra Antonella Palmisano. 10.11 – Inizia ad affiorare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO 10.20 – Qie Yang si fa vedere, ma Antoè vigile. Giallo per la cinese Liu Hong. 10.17 – Siamo a metà gara.al comando seguita dall’australiana Montag, dalla brasiliana Sena, e d. Passaggio in 45 minuti e 57 secondi. Si è staccata Valentina Trapletti. 10.14 – Una quindicina letrici che compongono il gruppo di testa, tra cui la nostra Anto. 10.11 – Inizia ad affiorare la ...

