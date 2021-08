LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: alle 9.30 Palmisano nella marcia, Jacobs e la 4×100 nel pomeriggio (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 2.34: Purtroppo è arrivata la notizia del ritiro di Teodorico Caporaso. Anche Marco De Luca aveva già deciso di ritirarsi con largo anticipo. 2.32: Andrea Agrusti è il migliore degli azzurri. Il sardo chiude al ventitreesimo posto con 11 minuti di ritardo. Atletica, Olimpiadi Tokyo: 50 km di marcia, assolo vincente di Dawid Tomala! 23° Andrea Agrusti 2.25: Tra qualche minuto arriveranno gli italiani, che si aggirano intorno alla ventesima ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARI 6 AGOSTO Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 2.34: Purtroppo è arrivata la notizia del ritiro di Teodorico Caporaso. Anche Marco De Luca aveva già deciso di ritirarsi con largo anticipo. 2.32: Andrea Agrusti è il migliore degli azzurri. Il sardo chiude al ventitreesimo posto con 11 minuti di ritardo.: 50 km di, assolo vincente di Dawid Tomala! 23° Andrea Agrusti 2.25: Tra qualche minuto arriveranno gli italiani, che si aggirano intorno alla ventesima ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia Tomala prosegue nel suo attacco - #Atletica #Olimpiadi… - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia, attacco di Tomala. Si ritira Diniz - infoitsport : LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia, il polacco Tomala conquista la medaglia d'oro - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia attacco di Tomala. Si ritira Diniz - #Atletica… -