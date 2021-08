L'Italia è la nazione più veloce del mondo. America sotto shock

Leggi su agi

(Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Nel momento in cui Filippo Tortu ha tagliato il traguardo per primo, battendo di un centesimo di secondo l'inglese Mitchell Blake, dai mediani è sparita la notizia con un tempo di reazione da record. Mentre all'Olympic Stadium di Tokyo gli altoparlanti sparavano "Notti magiche" di Gianna Nannini, nelle redazioni di New York, San Francisco, Washington, spulciavano i dati increduli: l'ha vinto nell'atletica le stesse medaglie d'oro degli Stati Uniti, cinque. L'ultima è svanita a favore degli azzurri in quella che è stata un'altra umiliazione nella velocità di Team Usa. La terra dei 200 milioni dini che fanno ...