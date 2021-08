L’Italia batte il proprio record di medaglie alle Olimpiadi: saranno almeno 37 (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo saranno le migliori di sempre per L’Italia, che batte il proprio record olimpico di medaglie, chiudendo almeno a 37. La certezza aritmetica arriva dopo che Gigi Busà è approdato in semifinale nel karate kumite dopo aver sconfitto l’azero Rafael Aghayev col risultato di 3-1 nel’ultimo incontro della fase a gironi. Nonostante le semifinali siano ancora da disputare, in questa disciplina c’è il doppio bronzo, quindi la medaglia è garantita. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledi Tokyole migliori di sempre per, cheilolimpico di, chiudendoa 37. La certezza aritmetica arriva dopo che Gigi Busà è approdato in semifinale nel karate kumite dopo aver sconfitto l’azero Rafael Aghayev col risultato di 3-1 nel’ultimo incontro della fase a gironi. Nonostante le semifinali siano ancora da disputare, in questa disciplina c’è il doppio bronzo, quindi la medaglia è garantita. L'articolo ilNapolista.

