L'Italia a quota 35 medaglie insegue il record di Roma 1960. Attesa per lotta, marcia e staffetta (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l'Italia ha già in cassaforte ben 35 medaglie, 7 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. C'è già un primo record: mai nella storia lo sport Italiano aveva conquistato così tanti bronzi. Era da Atlanta 1996, l'edizione del Centenario, che lo sport azzurro non conquistava così tante medaglie. A Sydney 2000 i podi erano stati 34. Il record di medaglie è di 36 e risale alle edizioni di Los Angeles 1932 e Roma 1960 dove gli ori erano stati rispettivamente 12 e 13. Nelle ultime tre ... Leggi su agi (Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Mancano tre giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l'ha già in cassaforte ben 35, 7 d'oro, 10 d'argento e 18 di bronzo. C'è già un primo: mai nella storia lo sportno aveva conquistato così tanti bronzi. Era da Atlanta 1996, l'edizione del Centenario, che lo sport azzurro non conquistava così tante. A Sydney 2000 i podi erano stati 34. Ildiè di 36 e risale alle edizioni di Los Angeles 1932 edove gli ori erano stati rispettivamente 12 e 13. Nelle ultime tre ...

Advertising

Corriere : L’Italia tocca quota 35 medaglie, gli Azzurri un passo dal record di Los Angeles ‘32 e Roma ’60 - Agenzia_Ansa : In Italia le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151 #ANSA - rtl1025 : ???? A sei giorni dalla fine delle #Olimpiadi di #Tokyo2020, l'#Italia tocca quota 29 medaglie e supera il suo bottin… - bc_emergenza : RT @Corriere: L’Italia tocca quota 35 medaglie, gli Azzurri a un passo dal record di Los Angeles ’32... - EdgeEu : E tutto questo con la giunta prima in forza Italia e poi passata in quota lega durante il mandato. -