L’Istituto Italiano di Cultura del Cairo legge in italiano Verga (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Istituto italiano di Cultura del Cairo riprende l’appuntamento mensile con la lettura in italiano degli scrittori più interessanti della nostra letteratura. L’11 agosto, alle ore 17.00, si comincia, online su Zoom, con “Vita dei Campi”, il romanzo scritto nel 1880 da Giovanni Verga, autore di cui il prossimo anno si commemora il centenario della morte. A settembre, sarà ospite la presidente della Fondazione Verga di Catania, la professoressa Gabriella Alfieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021)didelriprende l’appuntamento mensile con la lettura indegli scrittori più interessanti della nostra letteratura. L’11 agosto, alle ore 17.00, si comincia, online su Zoom, con “Vita dei Campi”, il romanzo scritto nel 1880 da Giovanni, autore di cui il prossimo anno si commemora il centenario della morte. A settembre, sarà ospite la presidente della Fondazionedi Catania, la professoressa Gabriella Alfieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

