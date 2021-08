Leonardo Drs tra quotazione e consolidamento Ecco le operazioni negli Usa

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 agosto 2021) Manovre statunitensi per Drs, la controllata americana di. Ieri, l’azienda ha comunicato l’acquisizione di Ascendant Engineering Solutions (Aes), società con sede ad Austin, in Texas, già fornitrice del Pentagono, tra i leaderUsa nella progettazione e produzione di avanzati sistemi “gimbal”. Trattasi di giunti cardanici (e sistemi di giunti) che permettono la stabilizzazione di oggetti e sensori su più assi, ovviamente utilissimi per montare sistemistica su piattaforme di difesa, soprattutto aeree. Si integrano con l’offerta di Drs, specializzata in sensori e sistemi per applicazioni militari, con lo sguardo proiettato verso il crescente ...