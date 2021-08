L’emittente televisiva CNN licenzia tre dipendenti perché senza vaccino (Di venerdì 6 agosto 2021) La CNN è un’emittente televisiva statunitense visibile via cavo in America centro settentrionale e via satellite in tutto il resto del mondo. La notizia del giorno è che la CNN licenzia tre dipendenti perché recatisi sul posto di lavoro senza essere vaccinati. LEGGI ANCHE > Tutti i dipendenti del Washington Post dovranno vaccinarsi entro metà settembre CNN licenzia dipendenti Come segnala Adnkronos, la scelta di licenziare dei dipendenti è stata attuata nel quartier generale delL’emittente a New York, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 agosto 2021) La CNN è un’emittentestatunitense visibile via cavo in America centro settentrionale e via satellite in tutto il resto del mondo. La notizia del giorno è che la CNNtrerecatisi sul posto di lavoroessere vaccinati. LEGGI ANCHE > Tutti idel Washington Post dovranno vaccinarsi entro metà settembre CNNCome segnala Adnkronos, la scelta dire deiè stata attuata nel quartier generale dela New York, ...

