Le vacanze dei politici: mare per Meloni e Salvini, Draghi “top secret”, Letta costretto a presidiare Siena (Di venerdì 6 agosto 2021) Più mare che montagna per le vacanze 2021 dei leader politici. Complice l’emergenza Covid, la maggior parte ha deciso di trascorrerle in famiglia, scegliendo mete nostrane. La location più gettonata sembra la Sardegna. Ancora una volta il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preferito rilassarsi nell’isola. Dopo aver soggiornato a La Maddalena nel 2018 e nel 2019, è atteso domani ad Alghero: allo stato, non si conoscono i dettagli della sua visita (dove trascorrerà le sue giornate isolane e per quanto tempo). vacanze dei politici, Mattarella in Sardegna L’anno scorso il Presidente della Repubblica per la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Piùche montagna per le2021 dei leader. Complice l’emergenza Covid, la maggior parte ha deciso di trascorrerle in famiglia, scegliendo mete nostrane. La location più gettonata sembra la Sardegna. Ancora una volta il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preferito rilassarsi nell’isola. Dopo aver soggiornato a La Maddalena nel 2018 e nel 2019, è atteso domani ad Alghero: allo stato, non si conoscono i dettagli della sua visita (dove trascorrerà le sue giornate isolane e per quanto tempo).dei, Mattarella in Sardegna L’anno scorso il Presidente della Repubblica per la ...

Advertising

_Carabinieri_ : A ridosso delle vacanze estive, si registra uno dei picchi più alti di abbandono di animali domestici. Non abbandon… - SimoPillon : Ieri pomeriggio la riunione dei capigruppo del Senato ha preso atto che il #ddlZan ha preso il jet privato per le f… - nontrovounome__ : mi hanno ricordato dell’esistenza dei compiti delle vacanze, voglio morire - SecolodItalia1 : Le vacanze dei politici: mare per Meloni e Salvini, Draghi “top secret”, Letta costretto a presidiare Siena… - zoepenelope_b : RT @TARTARUGHELIBE4: Era uno DEI VACCINATI per partire per le vacanze QUESTO adesso pretendiamo SAPERLO PAGLIACCI -