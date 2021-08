Lavora nel terreno della sua casa s'infortuna la mano, soccorsa a Moggio Udinese (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cade sul sentiero sopra Moggio e si lussa la spalla,… Commessa milionaria per la Konner di Amaro,… Ciclabile Alpe Adria riaperta tra ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 6 agosto 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cade sul sentiero soprae si lussa la spalla,… Commessa milionaria per la Konner di Amaro,… Ciclabile Alpe Adria riaperta tra ...

Advertising

lucy_esposito : RT @giannisolla: Ad agosto nel palazzo torna chi lavora al Nord. I figli parlano modenese, padovano e i nonni dicono: “ma comm cazz parl st… - studioagosto : Pronta la stagione MMXXI dell'Autodromo di Monza, per ora con le tribune vuote Presentato il calendario delle gare.… - OssesSonya : RT @giannisolla: Ad agosto nel palazzo torna chi lavora al Nord. I figli parlano modenese, padovano e i nonni dicono: “ma comm cazz parl st… - studioagosto : Pronta la stagione MMXXI dell'Autodromo di Monza, per ora con le tribune vuote Presentato il calendario delle gare.… - studioagosto : Pronta la stagione MMXXI dell'Autodromo di Monza, per ora con le tribune vuote Presentato il calendario delle gare.… -