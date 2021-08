Latina, le radici fasciste del sottosegretario Durigon (Di venerdì 6 agosto 2021) «Pezo el tacón del buso» dicono i veneti, ed è di loro che parlava mercoledì sera a Latina il sottosegretario leghista Durigon quando ha proposto di «recuperare la storia di questa città restituendo il nome Mussolini al parco pubblico». La storia della bonifica dell’agro pontino che in gran parte fecero i veneti tra i quali gli avi del sottosegretario, il fedelissimo che Salvini sta tenendo in caldo per le prossime regionali del Lazio. Travolto dalle polemiche, ieri Durigon ha risposto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 agosto 2021) «Pezo el tacón del buso» dicono i veneti, ed è di loro che parlava mercoledì sera ailleghistaquando ha proposto di «recuperare la storia di questa città restituendo il nome Mussolini al parco pubblico». La storia della bonifica dell’agro pontino che in gran parte fecero i veneti tra i quali gli avi del, il fedelissimo che Salvini sta tenendo in caldo per le prossime regionali del Lazio. Travolto dalle polemiche, ieriha risposto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

