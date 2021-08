Lapponia svedese, avventure nella natura artica sotto il sole di mezzanotte (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando il 'Grande Vecchio boreale' cede il passo alla bella stagione, il cielo della Lapponia svedese, fino a quel momento immolato a una profonda oscurità, torna a rischiararsi sotto il magnetico ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando il 'Grande Vecchio boreale' cede il passo alla bella stagione, il cielo della, fino a quel momento immolato a una profonda oscurità, torna a rischiararsiil magnetico ...

Fabrizio Rovella, l'esploratore della Lapponia Fabrizio Rovella in Lapponia con Davide Dematteis Siamo da poco rientrati in Italia, dall'esplorazione nella Lapponia svedese Il nostro nuovo progetto "Kungsleden Wild Trek", e' andato benissimo Piu' di 150 km con uno zaino da 22 kg di peso ed alcune belle salite tra cui il Kebnakaise, la vetta piu' alta di ...

