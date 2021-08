Laporta: “Messi ha scritto la storia del Barcellona. Ma vinceremo anche senza di lui” (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso della conferenza stampa di addio di Messi al Barcellona, il presidente, Juan Laporta, parla di cosa ha rappresentato Messi per il club. Queste le sue parole: “Saremo per sempre grati a Messi, ma il Barcellona viene prima di tutto il resto. L’unica via possibile sarebbe stata accettare un’operazione che non reputiamo per niente interessante, sia per l’importo che per ciò che comporta: ipotecare mezzo secolo dei nostri diritti tv. Voglio precisare che Leo sarebbe voluto restare al Barça, noi stessi lo avremmo voluto e dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno negoziato in queste ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel corso della conferenza stampa di addio dial, il presidente, Juan, parla di cosa ha rappresentatoper il club. Queste le sue parole: “Saremo per sempre grati a, ma ilviene prima di tutto il resto. L’unica via possibile sarebbe stata accettare un’operazione che non reputiamo per niente interessante, sia per l’importo che per ciò che comporta: ipotecare mezzo secolo dei nostri diritti tv. Voglio precisare che Leo sarebbe voluto restare al Barça, noi stessi lo avremmo voluto e dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno negoziato in queste ...

