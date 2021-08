Laporta | “Le perdite sono peggiori del previsto Non abbiamo margini per trattenere Messi”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laporta perdite

BARCELLONA (Spagna) - Con una conferenza stampa il presidente del Barcellona Joanha spiegato i motivi dell'addio di Leo Messi , che non ha potuto rinnovare il contratto con ... Le...... il responsabile dell'ufficio di Catanzaro Andrea Attisano e il tecnico Tommaso. Nel corso ... Analoga attività ispettiva per la ricerca diocculte verrà effettuata dalla società, con il ...“Sono qui per spiegare la situazione. In primis, purtroppo, l’esito delle trattative non è stato positivo. Non abbiamo un margine salariale corretto per le norme della Liga spagnola, non abbiamo margi ...Joan Laporta, presidente del Barcellona ... Tuttavia, sono di gran lunga peggiori del previsto. Le perdite previste sono molto più grandi, così come il debito più elevato. Il nostro club ha 122 anni ...