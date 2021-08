Laila morta sul lavoro | sul telefonino aveva segnalato i guasti Il ragazzo | ' La fustellatrice si bloccava'

Advertising

fanpage : Laila, morta a 41 anni sul lavoro, aveva più volte denunciato il malfunzionaento del macchinario che l'ha uccisa - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Operaia morta sul lavoro nel Modenese, sul telefono di Laila El Harim le foto del macchinario che restava bloccato #L… - Loris74411866 : RT @fanpage: Laila, morta a 41 anni sul lavoro, aveva più volte denunciato il malfunzionaento del macchinario che l'ha uccisa - alexfoti : RT @globalistIT: Verità e giustizia: i morti sul lavoro non devono essere morti di serie B #laila #lavoro #morte - qn_carlino : Laila morta sul lavoro, nel suo telefono le foto della macchina che l'ha schiacciata -

Ultime Notizie dalla rete : Laila morta

sul lavoro , emergono novità: sul telefonino diEl Harim , l'operaia 40ennemartedì mattina in un'azienda nel Modenese intrappolata in un macchinario, ci sarebbero le foto ......anniil 3 maggio, risucchiata da un orditoio nell'azienda tessile di Montemurlo (Prato) dove lavorava. A distanza di tre mesi esatti, la donna rivive quel giorno infernale con la morte di...Modena: le avrebbe scattate per segnalare problemi tecnici. Le rivelazioni del compagno: "Diceva che non andava, se ne lamentava spesso" ...Dalle immagini salvate sul telefonino di Laila El Harim potrebbe arrivare la conferma di quello che è stato anticipato dai primi accertamenti sulla sua morte sul lavoro: secondo quanto riportato dalla ...