Laila El Harim | la 40enne morta in fabbrica | spuntano foto sul suo cellulare Cosa è stato scoperto

Open_gol : L'operaia morta a Modena mentre lavorava alla fustellatrice si era più volte lamentata del malfunzionamento del mac… - matteocarrassi : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - RichardMcSundy : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - licia__ : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - cuoreintero : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… -

Rivolgo un pensiero commosso e affettuoso a tutti coloro che volevano bene aEl. Due mesi fa era la D'Orazio e così via, ogni giorno. È stato fatto molto ma occorre fare molto di più'. E ...Sul telefonino diEl, l'operaia 40enne morta martedì mattina in un'azienda nel Modenese intrappolata in un macchinario, ci sarebbero le foto della fustellatrice, l'apparecchio che serve per sagomare ...“Le cose per l’economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano meglio vaccinatevi e rispettate le regole“, ha detto il premier Mario Draghi in ...C'è un secondo indagato in procura a Modena per la morte di Laila El Harim, al quarantenne deceduta all'interno dell'azienda Bombonette di Camposanto, nella Bassa Modenese, incastrata in un macchinari ...