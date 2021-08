Laila aveva segnalato problemi tecnici, sul telefono le foto del macchinario che l'ha uccisa (Di venerdì 6 agosto 2021) Laila, riferisce Altiero anche alla Gazzetta di Modena, annotava alcune considerazioni sulla giornata lavorativa su un diario. 'Un giorno sì e uno no - dice l'uomo a proposito della fustellatrice - ... Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di venerdì 6 agosto 2021), riferisce Altiero anche alla Gazzetta di Modena, annotava alcune considerazioni sulla giornata lavorativa su un diario. 'Un giorno sì e uno no - dice l'uomo a proposito della fustellatrice - ...

Advertising

fanpage : Laila, morta a 41 anni sul lavoro, aveva più volte denunciato il malfunzionaento del macchinario che l'ha uccisa - Corriere : Laila e il macchinario che l’ha uccisa: diceva che non funzionava e l’aveva fotografato con il cellulare - widowmaaker : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - LaurinaGiordano : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… - Alberto95Zan : RT @OizaQueensday: Laila El Harim, operaia di 40 anni, stritolata da un macchinario che non funzionava. Teneva le foto nel cellulare, aveva… -