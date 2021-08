La telefonata Draghi-Salvini: cosa si sono detti (Di venerdì 6 agosto 2021) Il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier: "la priorità resta la scuola". L'ex Bce ai ministri: "clima diverso da marzo, Ue soddisfatta del Pnrr". Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 agosto 2021) Il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier: "la priorità resta la scuola". L'ex Bce ai ministri: "clima diverso da marzo, Ue soddisfatta del Pnrr".

Advertising

ilriformista : L’incontro con Draghi, durato poco, dell''avvocato del popolo' viene spacciato per un lungo colloquio - ilgiornale : Il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier: 'la priorità resta la scuola'. L'ex Bce ai ministri: 'clima dive… - MaurizioFuochi : @matteosalvinimi Abbiamo visto i risultati...il governo dei migliori,non oso immaginare se fosse stato dei peggiori… - rasputin_LG2 : @FartFromAmerika Ma guarda caso Soros e Gates proprietari delle ditte dei tamponi, chissà se è arrivata la telefona… - adaalighi : RT @ilvocio: Per gli italiani la notizia bellissima è la conquista di 2 ori olimpici in 10 minuti. Per Renzi la notizia bellissima è la tel… -

Ultime Notizie dalla rete : telefonata Draghi La sfida quasi impossibile di Conte: unire anti - Draghi e governisti del M5S Leggi anche Draghi liquida Conte in 15 minuti, Casalino lo blocca: 'Resta lì dentro un'ora', e l'ex premier 'finge' una telefonata... Così Di Maio ha bloccato la 'casalinata' e domato la bolgia dei 5 ...

Tokyo: Tamberi, in pedana gesso e vestiti per la premiazione La telefonata del premier Draghi? "Non capita tutti i giorni, è stata un po' uno choc: ci ha fatto i complimenti (a Gimbo e a Marcel Jacobs, campione sui 100 mt; ndr), ci chiesto di andare a Palazzo ...

Nodo Green pass, la telefonata Draghi-Salvini convince la Lega: accordo in Cdm ilGiornale.it Quella telefonata col premier Draghi Un simpatico siparietto in zona mista, poco dopo aver saltato più in alto di tutti, Gimbo ce lo ha avuto con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Mentre stava rispondendo alle domande della stampa ...

Nodo Green pass, la telefonata Draghi-Salvini convince la Lega: accordo in Cdm Il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier: "la priorità resta la scuola". L'ex Bce ai ministri: "clima diverso da marzo, Ue soddisfatta del Pnrr".

Leggi ancheliquida Conte in 15 minuti, Casalino lo blocca: 'Resta lì dentro un'ora', e l'ex premier 'finge' una... Così Di Maio ha bloccato la 'casalinata' e domato la bolgia dei 5 ...Ladel premier? "Non capita tutti i giorni, è stata un po' uno choc: ci ha fatto i complimenti (a Gimbo e a Marcel Jacobs, campione sui 100 mt; ndr), ci chiesto di andare a Palazzo ...Un simpatico siparietto in zona mista, poco dopo aver saltato più in alto di tutti, Gimbo ce lo ha avuto con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Mentre stava rispondendo alle domande della stampa ...Il colloquio di mattina sblocca tutto. Il premier: "la priorità resta la scuola". L'ex Bce ai ministri: "clima diverso da marzo, Ue soddisfatta del Pnrr".