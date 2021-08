La supercazzola del green pass per rinchiuderci di nuovo (Di venerdì 6 agosto 2021) di Maddalena Loy Viene da sorridere teneramente quando si legge che i vaccinati hanno aspettato con trepidazione l’arrivo del green pass, quasi fosse il ritorno alla vita di un tempo. Il green pass, infatti, è una norma inutilmente discriminatoria, perché illude il vaccinato di godere di diritti che in realtà non ha riacquisito, ed è tutto tranne che un incentivo alla vaccinazione. Perché? Perché – vedrete, di qui a ottobre – la variante TarapiaTapioca sferrerà l’affondo finale e i vaccinati faranno sempre di più la (non) vita dei non vaccinati. Bisogna riconoscere che l’impalcatura della supercazzola è ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 6 agosto 2021) di Maddalena Loy Viene da sorridere teneramente quando si legge che i vaccinati hanno aspettato con trepidazione l’arrivo del, quasi fosse il ritorno alla vita di un tempo. Il, infatti, è una norma inutilmente discriminatoria, perché illude il vaccinato di godere di diritti che in realtà non ha riacquisito, ed è tutto tranne che un incentivo alla vaccinazione. Perché? Perché – vedrete, di qui a ottobre – la variante TarapiaTapioca sferrerà l’affondo finale e i vaccinati faranno sempre di più la (non) vita dei non vaccinati. Bisogna riconoscere che l’impalcatura dellaè ...

Ultime Notizie dalla rete : supercazzola del il Dio delle moto ". Gli altri piloti commentano il ritiro di Valentino Rossi Ho sperato nella supercazzola fino alla fine e invece no. Ci ha lasciato un bel testimone, se siamo ... Per comprendere la grandezza del Dottore, basterebbero i commenti di due dei suoi più grandi ...

MotoGP, Bagnaia: 'Rossi è storia, adesso dobbiamo rendergli onore' Ho sperato nella supercazzola fino alla fine e invece no' . Così Pecco Bagnaia a proposito del ritiro di Valentino Rossi. ' Vale ci insegna sempre a non vivere nel passato, ma è uno dei pochi che può ...

