La Sicilia ha il suo Piano regionale per l’amianto

PALERMO (ITALPRESS) – "Finalmente anche la Sicilia, dopo quasi trent'anni, ha il suo Piano regionale per l'amianto. Un importante strumento di pianificazione, che adesso è pienamente operativo. Costituisce un'efficace risposta ai Comuni Siciliani, in affanno per l'enorme quantità di materiale pericoloso presente sui propri territori. Ora spetterà proprio agli enti locali realizzare o implementare

