“La sfruttavo per finire sui giornali” Stefania Orlando | la verità fuori solo ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 agosto 2021) Non l’avrà presa benein queste ore la dichiarazione rilasciata da una persona che ha conosciuto perfettamente in passato. Infatti, è stato confermato dal diretto interessato che ha letteralmente sfruttato l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ per riuscire a raggiungere i suoi obiettivi personali. L’uomo ha riferito tutto in un’intervista a ‘Libero Quotidiano’, dove si è anche concentrato sulla sua vita privata. Infatti, è rimasto invischiato anche nel mondo della droga qualche tempo fa. A tal proposito il vip ha detto: “Ero entrato in un vortice in cui tra cocaina e voglia di apparire non riuscivo più a gestirmi. Un giorno, quando ...