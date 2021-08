La Salernitana ha un nuovo portiere: Fiorillo firma per quattro anni (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Salernitana ha un nuovo portiere. La notizia era nell’aria da giorni e oggi la società granata ha ufficializzato l’operazione di mercato. Alla corte di Fabrizio Castori arriva Vincenzo Fiorillo, da sette anni numero uno con il Pescara, società con la quale ha disputato la serie A nella stagione 2016/17, collezionando nove apparizioni nel massimo campionato. Classe 1990, l’estremo difensore di Genova ha firmato un quadriennale con il cavalluccio marino e, dopo aver salutato i suoi ex compagni, si è subito messo a disposizione dello staff tecnico ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Laha un. La notizia era nell’aria da giorni e oggi la società granata ha ufficializzato l’operazione di mercato. Alla corte di Fabrizio Castori arriva Vincenzo, da settenumero uno con il Pescara, società con la quale ha disputato la serie A nella stagione 2016/17, collezionando nove apparizioni nel massimo campionato. Classe 1990, l’estremo difensore di Genova hato un quadriennale con il cavalluccio marino e, dopo aver salutato i suoi ex compagni, si è subito messo a disposizione dello staff tecnico ...

