La pazzesca (e storica) telecronaca di Franco Bragagna per l’oro della staffetta 4×100 (Di venerdì 6 agosto 2021) Franco Bragagna, telecronista Rai dal 1990, è la voce storica dell’atletica leggera italiana. Nonostante alcuni tentativi di critica, la sua competenza e la sua passione nel commentare questo sport l’hanno fatta ancora da padrone nel corso della finale della 4×100 uomini, che ha visto l’Italia – con il record italiano di 37”50 – vincere l’ennesima, storica medaglia d’oro di questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. LEGGI ANCHE > Ma si può scrivere un articolo su Jacobs con questo titolo? Franco Bragagna entra nella leggenda insieme ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 agosto 2021), telecronista Rai dal 1990, è la vocedell’atletica leggera italiana. Nonostante alcuni tentativi di critica, la sua competenza e la sua passione nel commentare questo sport l’hanno fatta ancora da padrone nel corsofinaleuomini, che ha visto l’Italia – con il record italiano di 37”50 – vincere l’ennesima,medaglia d’oro di questa edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020. LEGGI ANCHE > Ma si può scrivere un articolo su Jacobs con questo titolo?entra nella leggenda insieme ...

Advertising

azzurridigloria : ?? OLIMPIADI TOKYO 2020, ATLETICA ?? Il racconto di una giornata storica per @atleticaitalia e @ItaliaTeam_it: la st… - iCick_e_Ciak : @hermionesbrain Beh insomma, ci sono sempre state 5 medaglie in un giorno alle Olimpiadi, di cui una oro pazzesca… - STnews365 : Tokyo 2020: storica tripletta della Giamaica nei 100 femminili!. Pazzesca gara di Elaine Thompson che fa il bis del… - GiacoVirgili : RT @LaRagione_eu: Medaglia d'oro storica per Stano che domina la 20 km di marcia!! Una gara pazzesca con il tempo di 1 ora 21' e 05'. Setti… - respirimusicali : RT @LaRagione_eu: Medaglia d'oro storica per Stano che domina la 20 km di marcia!! Una gara pazzesca con il tempo di 1 ora 21' e 05'. Setti… -