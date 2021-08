La notizia del trapezista che defeca al circo sopra degli spettatori è satira (Di venerdì 6 agosto 2021) Su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si compare un articolo in spagnolo con questo titolo: “Trapecista con diarrea caga sobre 23 espectadores del circo”. La foto è accompagnata da un commento, secondo cui un trapezista avrebbe defecato sopra degli spettatori in un circo. Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Come ha spiegato il sito di fact-checking Lead Stories la notizia inventata è stata pubblicata originariamente il 4 marzo 2019 su ... Leggi su facta.news (Di venerdì 6 agosto 2021) Su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si compare un articolo in spagnolo con questo titolo: “Trapecista con diarrea caga sobre 23 espectadores del”. La foto è accompagnata da un commento, secondo cui unavrebbetoin un. Si tratta di un contenuto satirico,lato senza il contesto necessario alla sua comprensione e per questo fuorviante. Come ha spiegato il sito di fact-checking Lead Stories lainventata è stata pubblicata originariamente il 4 marzo 2019 su ...

