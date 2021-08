La mossa di Spotify | arriva un piano super economico | costi e funzioni

Leggi su ck12

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il popolare servizio di musica in streaming on demandsta per mettere in commercio un prodotto fortemente innovativo. Ecco di cosa si tratta Foto Getty Images, il popolare e amatissimo servizio di musica in streaming on demand inventato da Daniel Ek e messo online nel 2006 con il supporto dei fondi governativi sta per dare il via ad una svolta clamorosa. Facciamo prima un piccolo riassunto.oggi è un servizio che integra e accoglie al suo interno i brani delle principali etichette commerciali e di praticamente tutte le etichette indipendenti. E’ fruibile in diverse modalità. Tramite la classica ...