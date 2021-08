La ministra della Salute spagnola non ha dichiarato illegale il green pass (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 6 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un post pubblicato il 3 agosto su Facebook, contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Il green pass è illegale e chi lo fa perderà ogni ricorso: la ministra della Salute di Spagna è categorica”. L’articolo in questione è stato pubblicato originariamente il 29 luglio 2021 da Mag24.es, sito web in lingua italiana contenente diversi esempi di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia ... Leggi su facta.news (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 6 agosto 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un post pubblicato il 3 agosto su Facebook, contenente lo screenshot di un articolo intitolato “Ile chi lo fa perderà ogni ricorso: ladi Spagna è categorica”. L’articolo in questione è stato pubblicato originariamente il 29 luglio 2021 da Mag24.es, sito web in lingua italiana contenente diversi esempi di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia ...

Advertising

SeaWatchItaly : Mentre l'Italia rinsalda la sua collaborazione con la Libia attraverso il voto di ieri in Senato sul rinnovo delle… - repubblica : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - eziomauro : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - MatteisGiulio : RT @SeaWatchItaly: Mentre l'Italia rinsalda la sua collaborazione con la Libia attraverso il voto di ieri in Senato sul rinnovo delle missi… - DavideScialpi : Foggia, Comune amministrato dalla LEGA.. sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese -