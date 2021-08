La lettera di Piqué a Messi: “Niente sarà più come prima. Qui ci mancherai” (Di venerdì 6 agosto 2021) Gerard Piqué ha omaggiato e salutato con un lungo e commovente post su Instagram il suo ormai ex compagno di squadra Lionel Messi: “Niente sarà più come prima. Al Camp Noi, a Barcellona, in noi stessi. Dopo più di 20 anni nel club, smetterai di indossare la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura.Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti. Che carriera! Mamma mia che carriera! Era impossibile renderla migliore. Una f*****a follia!Nella mia prima stagione, dopo che arrivai al Barcellona, vincemmo il triplete e diventasti il miglior ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Gerardha omaggiato e salutato con un lungo e commovente post su Instagram il suo ormai ex compagno di squadra Lionel: “più. Al Camp Noi, a Barcellona, in noi stessi. Dopo più di 20 anni nel club, smetterai di indossare la maglia del Barça. La realtà, a volte, è molto dura.Ci siamo conosciuti nel 2000, avevamo 13 anni e una carriera davanti. Che carriera! Mamma mia che carriera! Era impossibile renderla migliore. Una f*****a follia!Nella miastagione, dopo che arrivai al Barcellona, vincemmo il triplete e diventasti il miglior ...

"Se volete restare guadagnerete il 40% in meno", la lettera del Barcellona ai senatori Secondo il 'El Periódico de Catalunya' - ripreso anche da Diario As - i quattro senatori blaugrana Piqué, Busquets, Sergio Roberto e Jordi Alba hanno ricevuto una lettera dal club che specifica ...

