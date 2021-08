La leggenda di Valentino Rossi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 agosto 2021)è un campione senza fine, come una canzone di Gino Paoli. Ma anche adesso che ha detto stop, sappiamo che non se ne andrà mai via. Non rivederlo con tuta e casco dopo 26 anni farà un certo effetto, ma le leggende non spariscono, restano lì come termine di paragone per tutti.è uno di quei rari campioni che hanno saputo andare oltre il loro sport, far sedere davanti alla televisione i nonni e i nipoti. Ma non solo quelli nati come lui in Italia.è un campione extraterritoriale, è la bandiera olimpica del suo sport, il manifesto che in tutto il mondo è andato ad arredare le camerette di milioni di bambini, ...