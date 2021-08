La Juventus costretta a chiedere scusa dopo la foto cancellata (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus ha cancellato una foto definita “razzista” e si è scusata pubblicamente per l’immagine pubblicata Gaffe social per la Juventus, costretta a chiedere scusa per una foto pubblicata sull’account Twitter della squadra femminile. Un’immagine in cui si vedeva una calciatrice tirarsi gli occhi lateralmente in un gesto che la comunità asiatica considera offensivo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha cancellato unadefinita “razzista” e si èta pubblicamente per l’immagine pubblicata Gaffe social per laper unapubblicata sull’account Twitter della squadra femminile. Un’immagine in cui si vedeva una calciatrice tirarsi gli occhi lateralmente in un gesto che la comunità asiatica considera offensivo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : TJ - Ramsey, la Juventus costretta a farlo giocare - balotellicyborg : Quindi la Juventus si assicura un potenziale numero 9 da pallone d’oro mentre il Milan prende una riserva della qua… - robertogiang : @sgo85829990 @noahonlinenews @ZZiliani In queste materie nascono sempre dei dubbi. La Svizzera è stata costretta il… - HikkyLaky38 : @MarcoCH0 Se non fosse che la Juventus non è costretta a vendere e a tagliare, che sta reinvestendo anno dopo anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus costretta Raiola offre Kean all'Inter per il post Lukaku, secco il no di Marotta ... l'Inter potrebbe perdere il forte centravanti, e dunque ritrovarsi costretta a cercare altrove una ... ma il dirigente avrebbe chiuso la porta in faccia dopo averlo già avuto alla Juventus. Una ...

Juve Primavera, UFFICIALE: annullate due amichevoli Commenta per primo La Juventus Primavera, alle prese con un giocatore positivo al Covid - 19, si è vista costretta ad annullare due amichevoli: quella di ieri con l'Albinoleffe e quella in programma sabato contro la Pro ...

La Juventus costretta a chiedere scusa dopo la foto cancellata SerieANews bwin data center: Juve favorita per lo scudetto La favorita, forse per la voglia di riscatto o per il ritorno di Allegri, è decisamente la Juventus che raccoglie ... vittoria dello scudetto si è vista costretta ad un deciso ridimensionamento ...

Ziliani rincara la dose: «Gravina fa finta di nulla sulla Juve in Superlega» Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto questo messaggio su Gabriele Gravina e la Juve in Superlega. Le sue parole «Noi abbiamo un presidente FIGC (Gravina) che chiede alla Juventus l’impegno a rinunci ...

... l'Inter potrebbe perdere il forte centravanti, e dunque ritrovarsia cercare altrove una ... ma il dirigente avrebbe chiuso la porta in faccia dopo averlo già avuto alla. Una ...Commenta per primo LaPrimavera, alle prese con un giocatore positivo al Covid - 19, si è vistaad annullare due amichevoli: quella di ieri con l'Albinoleffe e quella in programma sabato contro la Pro ...La favorita, forse per la voglia di riscatto o per il ritorno di Allegri, è decisamente la Juventus che raccoglie ... vittoria dello scudetto si è vista costretta ad un deciso ridimensionamento ...Paolo Ziliani, giornalista, ha scritto questo messaggio su Gabriele Gravina e la Juve in Superlega. Le sue parole «Noi abbiamo un presidente FIGC (Gravina) che chiede alla Juventus l’impegno a rinunci ...