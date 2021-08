La Grande Storia, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli: la monarchia breve. I Savoia e il breve Regno d’Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) La Grande Storia: la monarchia breve, stasera 6 agosto su Rai 3 con Paolo Mieli Questa sera, 6 agosto 2021, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento di stasera si intitola La monarchia breve, e indaga l’epopea dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) La: la6 agosto su Rai 3 conQuesta sera, 6 agosto 2021, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La, il programma a cura diche attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento disi intitola La, e indaga l’epopea dei ...

Advertising

LiaCapizzi : Del perchè Paltrinieri non è il primo, non è forse il più forte, ma è il più grande guerriero nella storia del nuot… - juventusfc : Una grande sfida. Un'opportunità unica. In occasione della gara contro il @FCBarcelona, per la prima volta nella… - AntoVitiello : #Maignan in conferenza: “#Donnarumma grande portiere, ma ora inizia la mia storia al #Milan. Il mio punto di forza… - pierbaratt : RT @DavidPollak19: #OlimpiadiTokyo2020 #Staffetta 4x100 da fissare nel profilo per i prossimi anni!!! giuro che ho goduto al rosicamento de… - angelo_arcadu : RT @AzzurraBarbuto: “Il Green Pass serve ad aprire”. La più grande cazzata della storia. -