La folle proposta del Pordenone per Messi: "Cerchiamo la formula giusta" (Di venerdì 6 agosto 2021) La serie B scherza sul futuro di Messi: Pordenone e Como pronte a inserirsi sulle sue tracce dopo l'addio al Barcellona avvenuto ieri La notizia del mancato rinnovo tra Lionel Messi e il Barcellona ha creato un vero e proprio terremoto. L'argentino sembrava ormai in procinto di rinnovare con il club blaugrana ma alla fine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

