La direttrice dei Cdc statunitensi non ha ammesso che i vaccini Covid «stanno fallendo» (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 30 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che la direttrice del Centers for disease control (Cdc) statunitensi Rochelle Walensky avrebbe ammesso che i vaccini anti-Covid «stanno fallendo». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato dei Cdc e di Walensky. Andiamo con ordine. La falsa notizia è stata pubblicata originariamente il 29 luglio 2021 da Natural News, definito da NewsGuard come un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza». ... Leggi su facta.news (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 30 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che ladel Centers for disease control (Cdc)Rochelle Walensky avrebbeche ianti-». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato dei Cdc e di Walensky. Andiamo con ordine. La falsa notizia è stata pubblicata originariamente il 29 luglio 2021 da Natural News, definito da NewsGuard come un sito che «viola gravemente standard di base di credibilità e trasparenza». ...

