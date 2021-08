La Coppa Italia in onda su Mediaset: si parte il 13 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Mediaset per le prossime tre stagioni (2021-2024) si è assicurata i diritti della Coppa Italia. A ribadirlo è il Biscione in una nota stampa. “Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity”. La prima giornata di messa in onda è venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si disputeranno sino a martedì 17 agosto. Il pacchetto prevede 16 gare in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 6 agosto 2021)per le prossime tre stagioni (2021-2024) si è assicurata i diritti della. A ribadirlo è il Biscione in una nota stampa. “Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle retie in live streaming suInfinity”. La prima giornata di messa inè venerdì 13con i 32esimi di finale che si disputeranno sino a martedì 17. Il pacchetto prevede 16 gare in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su1 e sul 20, oltre che in streaming suInfinity ...

