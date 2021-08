La Cnn licenzia tre dipendenti non vaccinati: “Obbligatorio esserlo, tolleranza zero” (Di venerdì 6 agosto 2021) licenziati perché hanno violato le regole aziendali. Ovvero: sono tornati al lavoro senza essere vaccinati. È quello che è successo alla Cnn, i cui vertici hanno deciso di licenziare tre dipendenti. Il presidente dell’emittente statunitense, Jeff Zucker, ha annunciato il provvedimento in una nota con la quale ha ricordato che i vaccini sono obbligatori per chi lavora in ufficio o entra in contatto col personale. “Lasciatemi essere chiaro su questo punto – ha scritto, rivolto ai propri lavoratori – abbiamo una politica di tolleranza zero. Dovete essere vaccinati sia per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021)ti perché hanno violato le regole aziendali. Ovvero: sono tornati al lavoro senza essere. È quello che è successo alla Cnn, i cui vertici hanno deciso dire tre. Il presidente dell’emittente statunitense, Jeff Zucker, ha annunciato il provvedimento in una nota con la quale ha ricordato che i vaccini sono obbligatori per chi lavora in ufficio o entra in contatto col personale. “Lasciatemi essere chiaro su questo punto – ha scritto, rivolto ai propri lavoratori – abbiamo una politica di. Dovete esseresia per ...

