La Cina ordina: dei 120 milioni incassati per Lukaku, l'Inter potrebbe spenderne solo 40 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel caso di Lukaku, scrive la Gazzetta, se l'affare dovesse chiudersi alla cifra rilanciata dal Chelsea, cioè 120 milioni, allora il club potrebbe utilizzarne solo 40 per cercare un sostituto al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Nel caso di, scrive la Gazzetta, se l'affare dovesse chiudersi alla cifra rilanciata dal Chelsea, cioè 120, allora il clubutilizzarne40 per cercare un sostituto al ...

Advertising

napolista : La Gazzetta scrive che è un vincolo imposto dalla proprietà cinese nelle linee guida per il risanamento finanziario… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa America is back! #BIDEN ORDINA ALL'#EUROPA: basta firmare profittevoli accordi comm… - pvsassone : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa America is back! #BIDEN ORDINA ALL'#EUROPA: basta firmare profittevoli accordi commerciali… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa America is back! #BIDEN ORDINA ALL'#EUROPA: basta firmare profittevoli accordi comm… -