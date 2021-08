La Cina e il virus, svolta degli 007 Usa. Ecco cosa hanno scoperto (Di venerdì 6 agosto 2021) L’intelligence americana si mette di nuovo sulle tracce del coronavirus. C’è una possibile svolta nella ricerca delle origini della pandemia: secondo la Cnn gli 007 di Joe Biden stanno analizzando un “tesoro di dati genetici” per accertare eventuali responsabilità della Cina nella diffusione del virus. Non è chiaro come le agenzie dei Servizi segreti americani siano entrate in possesso della mole di dati. Dal momento che queste informazioni sono generalmente processate dai server esterni basati sul cloud, non è da escludere che “siano state hackerate”, fa sapere l’emittente. A fine maggio il presidente Biden aveva chiesto ... Leggi su formiche (Di venerdì 6 agosto 2021) L’intelligence americana si mette di nuovo sulle tracce del corona. C’è una possibilenella ricerca delle origini della pandemia: secondo la Cnn gli 007 di Joe Biden stanno analizzando un “tesoro di dati genetici” per accertare eventuali responsabilità dellanella diffusione del. Non è chiaro come le agenzie dei Servizi segreti americani siano entrate in possesso della mole di dati. Dal momento che queste informazioni sono generalmente processate dai server esterni basati sul cloud, non è da escludere che “siano state hackerate”, fa sapere l’emittente. A fine maggio il presidente Biden aveva chiesto ...

