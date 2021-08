La cheesecake dietetica più amata dai nutrizionisti | velocissima | soli 3 ingredienti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 6 agosto 2021) Lapiùdaie conI regimi ipocalorici, sono spesso difficili da seguire perché le voglie dei cibi proibiti, si fanno strada e, spesso, minano la nostra volontà. Per resistere più facilmente è bene riuscire ad soddisfare il palato, senza aumentare il carico calorico. Così facendo saremo certi di non cadere in tentazioni che, in un sol boccone, inficiano settimane di sacrifici. Può sembrare complicato creare cibi golosi, soprattutto se appartenenti alla categoria dolci, che abbiano un bassissimo ...