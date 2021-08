La battaglia di Apple che scansionerà tutti gli iPhone in Usa per cercare immagini pedopornografiche

(Di venerdì 6 agosto 2021) La notizia è di quelle che, inizialmente, ti fanno dire: ah, però, grande. Ma poi stai lì un attimo a pensarci e dici: aspetta un momento, ma che significa ‘scansionaregli’? Già, perchéha raggiunto un accordo, negli Stati Uniti, con diversi gruppi per la protezione dei minori al fine di combattere in qualsiasi forma la pedopornografia online. L’azienda di Cupertino eseguirà una scansione diglisul territorio alla ricerca di materiale multimediale pedopornografico, da foto a video, passando per GIF e altri file di questo genere. Una lotta senza quartiere, con uno strumento ...

Ultime Notizie dalla rete : battaglia Apple

Gametimers

Una classe israeliana è come un campo di: i bambini non si alzano, gridano, litigano ... Oggi, nove dei dieci giochi nell'Store sono gestiti da ironSource. Essere imprenditori vuol dire ...è stato il primo colosso della tecnologia a introdurre il primo assistente vocale digitale nei ... poi purtroppo però ha perso lacon Amazon nel grande successo degli speaker smart: l'...C'è spazio davvero per tutto nel Pass Battaglia di Fortnite. E l'annuncio del più nuovo crossover sta piacendo agli amanti degli anime.Se vi serve un computer portatile capace di svolgere le funzioni basilari e che non costi uno sproposito, non fatevi sfuggire l’offerta sul sosia del MacBook Air, attualmente scontato quasi a metà pre ...