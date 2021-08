Kucka saluta Parma: «Vivo emozioni contrastanti. Avevo un sogno sin da bambino» (Di venerdì 6 agosto 2021) Kucka saluta Parma: «Vivo emozioni contrastanti. Watford? Avevo un sogno sin da bambino: giocare in Premier League» Nel giorno in cui è diventato ufficiale il suo passaggio al Watford, Juraj Kucka ha deciso di salutare il Parma. Belle ed emozionanti le parole del centrocempista slovacco al sito ufficiale del club ducale. «Oggi è un giorno in cui Vivo emozioni forti e contrastanti. A Parma sono arrivato e mi sono subito ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021): «. Watford?unsin da: giocare in Premier League» Nel giorno in cui è diventato ufficiale il suo passaggio al Watford, Jurajha deciso dire il. Belle ed emozionanti le parole del centrocempista slovacco al sito ufficiale del club ducale. «Oggi è un giorno in cuiforti e. Asono arrivato e mi sono subito ...

