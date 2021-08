Karate, Olimpiadi Tokyo. Buon debutto di Luigi Busà, sconfitto l’australiano Yahiro (Di venerdì 6 agosto 2021) debutto agevole per Luigi Busà nel torneo olimpico del Kumite -75 kg, disciplina del Karate. Il gorilla di Avola fa suo il primo match della sua giornata contro l’australiano Tsuneari Yahiro, sconfiggendolo con un netto 5-0; l’azzurro tine fede al suo soprannome, pressando sin dal via il suo avversario e dominando la sfida. Busà si mette subito in posizione offensiva e mette subito a segno due Yuko nel primo minuto di lotta con lo shenshu dalla sua parte. l’australiano è nettamente in difficoltà e l’azzurro con un Kizami alla gamba amplia la forbice, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021)agevole pernel torneo olimpico del Kumite -75 kg, disciplina del. Il gorilla di Avola fa suo il primo match della sua giornata controTsuneari, sconfiggendolo con un netto 5-0; l’azzurro tine fede al suo soprannome, pressando sin dal via il suo avversario e dominando la sfida.si mette subito in posizione offensiva e mette subito a segno due Yuko nel primo minuto di lotta con lo shenshu dalla sua parte.è nettamente in difficoltà e l’azzurro con un Kizami alla gamba amplia la forbice, ...

