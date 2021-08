Karate | Luigi Busà leggenda assoluta Palmares da fuoriclasse | Olimpiadi | Europei e Mondiali Ha vinto tutto!

(Di venerdì 6 agosto 2021) Quando sei in grado di completare una carriera da vera e propriadeltra titoli italiani,, sai già di avere compiuto qualcosa di straordinario. L’unico dispiacere è non avere la chance di difendere i colori della propria Nazione sotto i Cinque Cerchi. Invece, ad oltre trent’anni, l’occasione arriva. Il, finalmente, viene inserito nel programma dei Giochi Olimpici di Tokyo. Laddove la disciplina è nata. Il Nippon Budokan come tempio nel quale consacrarsi.era prontissimo, da anni, e si presentava al grande evento, quello ...

Luigi #Busà è CAMPIONE OLIMPICO nel kumite -75 kg! Battuto 3-0 l'ucraino Stanislav Horuna! Luigi Busà ha battuto 1-0 l'azero Aghayev e ha vinto la medaglia d'oro nel Kumite -75 kg a #Tokyo2020

Luigi Busà ha vinto la medaglia d'oro nel karate, specialità kumite, categoria - 75 kg. In finale il siciliano ha sconfitto 1 - 0 l'azero Rafael Aghayev, cliente difficile che vanta 5 titoli. Alle Olimpiadi di Tokyo l'Italia entra nella storia grazie al Carabiniere Luigi Busà che vince la medaglia d'oro nel Karate.