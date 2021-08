Karate, le Olimpiadi di Tokyo stanno regalando emozioni a non finire all’Italia (Di venerdì 6 agosto 2021) Prima volta ad una olimpiade, il Karate fa il suo debutto a Tokyo, nello storico Nippon Budokan, dove in questi giorni gli atleti più forti al mondo si giocano una medaglia, che ha un sapore diverso dal solito. Gli azzurri hanno già iniziato a farci sognare, grazie alla prima medaglia olimpica conquistata da Viviana Bottaro, nella specialità del Kata nella giornata di giovedì 5 agosto, quando l’atleta genovese è salito sul podio conquistando la medaglia di bronzo. Un momento storico per la disciplina e per il Karate italiano. Il sogno a cinque cerchi prosegue e si concretizza per Luigi Busà, soprannominato il “Gorilla di Avola”, dove ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Prima volta ad una olimpiade, ilfa il suo debutto a, nello storico Nippon Budokan, dove in questi giorni gli atleti più forti al mondo si giocano una medaglia, che ha un sapore diverso dal solito. Gli azzurri hanno già iniziato a farci sognare, grazie alla prima medaglia olimpica conquistata da Viviana Bottaro, nella specialità del Kata nella giornata di giovedì 5 agosto, quando l’atleta genovese è salito sul podio conquistando la medaglia di bronzo. Un momento storico per la disciplina e per ilitaliano. Il sogno a cinque cerchi prosegue e si concretizza per Luigi Busà, soprannominato il “Gorilla di Avola”, dove ...

