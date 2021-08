Kanye West presenta il nuovo album “Donda” al Mercedes-Benz Stadium (Di venerdì 6 agosto 2021) Kanye West è un noto rapper e produttore discografico. Nato l’8 giugno del 1977 ad Atlanta ha un talento naturale che lo ha portato a salire la cima del successo. Un concentrato di bravura ed energia che ha sorpreso e coinvolto milion di fans che ad oggi lo amano e lo supportano. Proprio questi ultimi non vedo l’ora che esca attesissimo disco Donda e poche ora fa l’artista ha deciso di regalare un evento più unico che raro. Infatti, si è esibito in un secondo “live listening event” a cui lavorava da giorni. Nelle ultime due settimane si era “rinchiuso” nel Mercedes-Benz Stadium di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021)è un noto rapper e produttore discografico. Nato l’8 giugno del 1977 ad Atlanta ha un talento naturale che lo ha portato a salire la cima del successo. Un concentrato di bravura ed energia che ha sorpreso e coinvolto milion di fans che ad oggi lo amano e lo supportano. Proprio questi ultimi non vedo l’ora che esca attesissimo discoe poche ora fa l’artista ha deciso di regalare un evento più unico che raro. Infatti, si è esibito in un secondo “live listening event” a cui lavorava da giorni. Nelle ultime due settimane si era “rinchiuso” neldi ...

