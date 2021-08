Juventus Women, un post scatena le accuse di razzismo. E il club si scusa: 'Noi sempre contro la discriminazione' (Di venerdì 6 agosto 2021) Un tweet infelice pubblicato sull'account della Juventus Women ha scatenato una bufera internazionald sul club bianconero accusato di razzismo e costretto, nel giro di poco, a cancellare il post in ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 agosto 2021) Un tweet infelice pubblicato sull'account dellahato una bufera internazionald sulbianconero accusato die costretto, nel giro di poco, a cancellare ilin ...

