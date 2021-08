Juventus Women, polemica social per un post razzista: il club costretto ad un comunicato di scuse (Di venerdì 6 agosto 2021) La calciatrice Cecilia Salvai al centro della polemica Nelle ultime ore la Juventus Femminile si è trovata nel bel mezzo di una vera e propria bufera sui social che ha destato parecchio scalpore. La causa? Un post di ieri sera su Twitter della pagina ufficiale della Juventus Women, in cui appariva la foto di Cecilia Salvai ritratta con un conetto da allenamento in testa e le dita all’estremità degli occhi in modo da allungarne la forma e renderli, come si suol dire, “a mandorla”. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l’addio di Messi favorisce il nuovo super scambio ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 6 agosto 2021) La calciatrice Cecilia Salvai al centro dellaNelle ultime ore laFemminile si è trovata nel bel mezzo di una vera e propria bufera suiche ha destato parecchio scalpore. La causa? Undi ieri sera su Twitter della pagina ufficiale della, in cui appariva la foto di Cecilia Salvai ritratta con un conetto da allenamento in testa e le dita all’estremità degli occhi in modo da allungarne la forma e renderli, come si suol dire, “a mandorla”. LEGGI ANCHE: Calciomercato, l’addio di Messi favorisce il nuovo super scambio ...

