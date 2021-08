Juventus Women accusata di razzismo: il post della discordia (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus Women è finita nelle polemiche per una foto di una propria calciatrice pubblicata sull’account ufficiale Cecilia Salvai (Getty Images)Bufera in casa della Juventus. Se il mondo del calcio è abituato a polemizzare con la Vecchia Signora, questa volta nel ciclone delle polemiche entra la squadra femminile. Tutta colpa di un post su Twitter ora rimosso. Cecilia Salvai, una delle colonne portanti della squadra campione d’Italia negli ultimi quattro anni, si è messa in posa per l’account ufficiale della società ma è successo il caos. Chiunque sia ... Leggi su ck12 (Di venerdì 6 agosto 2021) Laè finita nelle polemiche per una foto di una propria calciatrice pubblicata sull’account ufficiale Cecilia Salvai (Getty Images)Bufera in casa. Se il mondo del calcio è abituato a polemizzare con la Vecchia Signora, questa volta nel ciclone delle polemiche entra la squadra femminile. Tutta colpa di unsu Twitter ora rimosso. Cecilia Salvai, una delle colonne portantisquadra campione d’Italia negli ultimi quattro anni, si è messa in posa per l’account ufficialesocietà ma è successo il caos. Chiunque sia ...

