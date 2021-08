Juventus, rinnovo Dybala: domani l’incontro con l’agente. Cifre e dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella giornata di domani, la Juventus dovrebbe incontrare l’agente di Paulo Dybala per discutere del rinnovo di contratto. Cifre e dettagli della trattativa Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani andrà in scena l’incontro tra l’agente di Dybala, Jorge Antun, e la Juventus, per riallacciare il discorso relativo al rinnovo dell’argentino, in scadenza il 30 giugno 2022. Non si arriverà probabilmente alla fumata bianca, ma sarà la prima ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Nella giornata di, ladovrebbe incontraredi Pauloper discutere deldi contratto.della trattativa Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata diandrà in scenatradi, Jorge Antun, e la, per riallacciare il discorso relativo aldell’argentino, in scadenza il 30 giugno 2022. Non si arriverà probabilmente alla fumata bianca, ma sarà la prima ...

Advertising

romeoagresti : Rinnovo #Dybala: sabato dovrebbe essere il giorno dell’incontro tra i dirigenti della #Juventus e l’agente del gioc… - mirkocalemme : +++ Sondaggio #Inter per #Dybala, il cui agente incontrerà la #Juventus per il rinnovo nei prossimi giorni+++ A bre… - forumJuventus : ?? [GdS] Juventus, è tempo di incontri ?? Si decide su Locatelli, poi via alle danze per il rinnovo di Dybala ??… - pccpla : RT @GoalItalia: Domani l'agente di Dybala dovrebbe incontrare la Juventus per parlare della questione rinnovo ?? [@romeoagresti] https://… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? -