Revenan06976761 : La Juventus femminile: - Sofiabongi1 : prima ho reagito in modo peggiore sulla situazione della juve femminile ma mi sono resa conto che effettivamente la… - sportli26181512 : Juventus femminile, bufera social per un post razzista: il club si scusa: Le parole del comunicato ufficiale: 'Cont… - cccpiru : Dopo lo scandaloso tweet razzista della Juventus femminile proporrei una severa punizione - Ma_Do_Sd : Il tweet della juventus femminile per lei non era offensivo ma lei si offende per questa risposta, non credo serva… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus femminile Juventus femminile, polemica social: scusa del club per un post razzista TORINO - La Juventus femminile è finita nella bufera sui social per un presunto post razzista . Il motivo è un post con la calciatrice Cecilia Salvai ritratta con un cono di allenamento in testa e con occhi ...

Adidas "parla alla Juventus" per un tweet razzista Adidas, fornitore di maglie della Juventus, 'parla al club' in merito al tweet razzista pubblicato dall'account Twitter ufficiale della squadra femminile bianconera.

