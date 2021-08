Juve, club in contatto con Adidas: «Il razzismo va sempre condannato» (Di venerdì 6 agosto 2021) Reazione molto dura dell’Adidas sul tweet della Juve con protagonista Cecilia Salvai: le ultime sulla situazione L’Adidas reagisce in maniera molto dura al tweet (poi cancellato) sull’account della Juventus Women. In giornata sono arrivate le scuse della Juventus ma lo sponsor tecnico ha voluto rimarcare la sua posizione. Questo quanto riportato da Sky Sports UK: TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JuveNTUSNEWS24.COM «Adidas condanna il razzismo, intenzionale o meno. Non ha posto nello sport o nella società. Stiamo parlando con il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Reazione molto dura dell’sul tweet dellacon protagonista Cecilia Salvai: le ultime sulla situazione L’reagisce in maniera molto dura al tweet (poi cancellato) sull’account dellantus Women. In giornata sono arrivate le scuse dellantus ma lo sponsor tecnico ha voluto rimarcare la sua posizione. Questo quanto riportato da Sky Sports UK: TUTTE LE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM «condanna il, intenzionale o meno. Non ha posto nello sport o nella società. Stiamo parlando con il ...

